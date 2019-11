Litiga con la madre e si prende un ceffone, ragazzina chiama i carabinieri

Domenica notte, in centro a Padenghe sul Garda, una ragazzina di 14 anni ha chiamato il 112 dopo che la madre l'aveva colpita con un violento schiaffo. La giovane era fuori in strada quando ha allertato carabinieri e soccorso medico.

La ragazzina è stata accompagnata in ospedale a Desenzano da un'ambulanza dei Volontari del Garda: una volta nel nosocomio, è rimasta in osservazione fino al mattino seguente, in attesa della disponibilità dello specialista per una visita.

Gli accertamenti dei carabinieri

Accertamenti sono in corso, su quanto sia effettivamente successo, da parte dei militari della Compagnia di Salò. In queste ore sono attesi ulteriori aggiornamenti: non vi sarebbero, comunque, i presupposti per alcun reato.

La ragazzina è di origini sudamericane, ma nata e cresciuta in Spagna: i genitori hanno vissuto per anni in Europa, ma da meno di due mesi si sono trasferiti sul lago di Garda.



Resta ancora da accertare se la 14enne sia fuggita di casa volontariamente o se invece sia stata allontanata dalla madre; in quest'ultimo caso, potrebbe scattare l'allerta ai servizi sociali.