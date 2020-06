"Addio Osvaldo": l'abbraccio del paese allo storico commerciante

La comunità di Verolanuova piange la scomparsa di Osvaldo Colonna, storico commerciante titolare dell'omonima ferramenta affacciata direttamente su Piazza della Libertà. Aveva 86 anni: lo piangono la moglie Maria, i figli Nicoletta (con Riccardo) e Luca, gli adorati nipotini. I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio nella Basilica di San Lorenzo, partendo dalla Sala del commiato di Via Lenzi.

Calabrese di origini, abitava nel Bresciano ormai da più di 60 anni. Aveva aperto il suo negozio nel 1964, da allora gestito senza sosta per più di mezzo secolo. E' stato per decenni il punto di riferimento di tutti i paesani (e non solo) che avevano bisogno di arnesi, attrezzature, piccoli utensili e chi più ne ha più ne metta.

In questi giorni sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati ai familiari. Tutti concordi nel ricordare l'ormai mitico Osvaldo, uomo d'altri tempi, gran lavoratore e davvero un pezzo di storia del paese. Mancherà a tanti.