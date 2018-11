Clienti al bancone del bar, i banditi intanto prendono a mazzate la cassaforte

Hanno preso a mazzate la cassaforte di casa mentre l'osteria al piano di sotto era aperta, con i clienti già al banco per l'ora dell'aperitivo: insieme a loro anche la proprietaria si è accorta che qualcosa non andava. Aperta da un secolo, derubata in pochi minuti: brutta disavventura per l'Osteria Al Cervo di Via Santissima a Borgosatollo. I malviventi sono entrati in azione lunedì sera intorno alle 19.

A quanto pare sono entrati dal portone che sta di fianco al locale, approfittando del momento giusto: portone che è stato poi sbarrato dall'interno per impedire ai proprietari di entrare in casa. Sono poi fuggiti dal retro, tagliando la recinzione del cortile non appena si sono accorti dell'avvicinarsi dei carabinieri. Hanno portato via tutto, oro e gioielli: un colpo da migliaia e migliaia di euro.

Sono stati visti dalla padrona di casa e pure da qualche cliente: a parte i loro volti, i presenti sono riusciti pure ad annotarsi il numero di targa dell'auto con cui sono scappati. Un buon inizio per i carabinieri, che sono arrivati sul posto pochi attimi dopo la fuga dei banditi. Le indagini comunque sono già in corso.