Tragedia nel primo mattino di venerdì in Traversa Seriola a Ospitaletto. Attorno alle 5.30, un anziano signore di 90 anni è morto cadendo da una finestra della sua abitazione, non si sa ancora se per una distrazione o un improvviso malore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso medico in ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.