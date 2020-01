Due vasche coperte e un lido estivo: 3 milioni di euro per la nuova piscina

Cantiere aperto e lavori al via per la riqualificazione dell'area che ospiterà la nuova piscina comunale di Ospitaletto. L'impianto, atteso da anni, sorgerà in via Leopardi e completerà il polo sportivo del paese.

I lavori dureranno 365 giorni e quindi l'apertura del centro natatorio è fissata per la primavera del 2021. Il progetto, migliorato e modificato con la variante dello scorso maggio, non ha previsto ulteriori costi aggiuntivi a carico del Comune, confermando l’importo iniziale dell’opera pubblica di circa 3 milioni di euro.

Il nuovo impianto ospiterà due piscine coperte e un’area esterna con vasca e lido estivo. Il progetto per riportare le piscine a Ospitaletto, che mancano oramai dal 2007, è inserito nel programma amministrativo dell’amministrazione Sarnico che ha già visto il rifacimento e la riqualificazione degli impianti per il calcio e il tennis.