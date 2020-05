Una vita in classe a insegnare: il ricordo commosso dello storico maestro

In paese (e non solo) lo conoscevano tutti: sabato se n'è andato a 78 anni il maestro Pierangelo Santina di Ospitaletto, per tutti Piero; è stato insegnante per una vita intera. Lo piangono la moglie Maria Gatti, i figli Emanuele con Elena e Ilaria con Pietro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le esequie saranno celebrate nel cimitero comunale lunedì alle 14.30. In caso di maltempo, invece, saranno spostate nella Parrocchiale. Sarà un ultimo, commosso abbraccio a colui che è stato il maestro di centinaia di ragazzi bresciani.