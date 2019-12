Paura al concerto di Natale: il corista si sente male e si accascia a terra

Sono stati attimi di grande apprensione domenica pomeriggio al concerto di Natale di Ospitaletto, in scena al Cinema Teatro Agorà di Via Martiri della Libertà: poco prima delle 18 un corista di 71 anni del Brixia Camera Chorus, in quel momento impegnato nell’esibizione insieme ai colleghi, si è accasciato improvvisamente a terra a causa di un malore.

Nessun problema cardiaco, a quanto pare, ma solo un calo di pressione: tanta la paura, comunque, tra chi ha assistito alla scena. Mentre l’orchestra suonava e i coristi cantavano, un tonfo ha interrotto la musica: tra le grida dei presenti il 71enne era appena crollato a terra, apparentemente privo di sensi.

Soccorso dai volontari e da un medico del Civile

In sala c’erano i volontari della Croce Verde, pronti a intervenire: tra il pubblico era presente anche un medico del Civile, che ha subito dato una mano per i soccorsi. L’uomo ha subito ripreso conoscenza, è stato caricato in barella e poi trasferito in ospedale.

Come detto, niente di grave: dagli accertamenti è emerso che si sarebbe trattato di un calo di pressione. Il corista avrebbe pure cercato di lasciare il palco perché si sentiva poco bene, ma poi all’improvviso è caduto a terra. In via precauzionale, è stato ricoverato in codice verde alla Clinica Sant’Anna di Brescia.