Crolla a terra sotto gli occhi dei passanti: gravissimo in ospedale

Si è accasciato a terra all'improvviso, a Ospitaletto in Via Martiri della Libertà, in zona stazione: colto da un improvviso malore, probabilmente un attacco cardiaco. Sono ancora gravi le condizioni del pensionato bresciano di 72 anni che martedì pomeriggio - intorno alle 15 - si è sentito male.

E' crollato a terra sotto gli occhi attoniti dei passanti che hanno assistito alla scena. Immediato l'allarme lanciato dal 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile, in codice rosso.

Rianimato a lungo e poi trasferito in ospedale

L'uomo è stato rianimato a lungo sul posto, anche grazie alla presenza dell'Unità coronarica arrivata da Brescia. Una volta stabilizzato, è stato caricato a bordo dell'autolettiga e poi trasportato in ospedale: in meno di un'ora era già al Civile.

Come da prassi, in stazione sono arrivati anche i carabinieri, per i rilievi. Dell'accaduto sono stati immediatamente informati i familiari. Non ci sono aggiornamenti sulle condizioni del pensionato, ricoverato d'urgenza: la prognosi è riservata.