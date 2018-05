Tre giovani gli rubano la Vespa: li insegue e ne acciuffa uno

21, 18 e 16 anni: queste le età dei giovanissimi ladri che si sono introdotti nell'abitazione di un compaesano per rubargli la Vespa. Peccato per loro che il proprietario non si è dato per vinto e li ha inseguiti, facendoli arrestare.

La storia arriva da Ospitaletto, dove vive il 45enne proprietario della Vespa. Sentendo dei rumori in garage, l'uomo si è affacciato alla finestra ed ha colto sul fatto i tre baby-ladri. Uscito di casa, il 45enne ha fatto in tempo ad acciuffarne uno prima che riuscisse a scappare come gli altri due.

Una volta che i carabinieri sono giunti a casa dell'uomo, hanno preso in consegna il giovanissimo e raccolto l'identikit dei due complici, rintracciandoli poco dopo in paese. Il legittimo proprietario della Vespa ha potuto riavere il mezzo; i due ladri maggiorenni sono stati arrestati, mentre per il 16enne si attende la decisione del Tribunale per i minori. Tutti e tre i ragazzi sono italiani, figli di genitori stranieri.