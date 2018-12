Esplodono le bombole di gas sul terrazzo: mamma e bimbi salvi per miracolo

La mamma e i due bambini che abitano ai piani alti si sono salvati appena in tempo, poco prima del boato che ha fatto tremare tutto il paese: la deflagrazione ha coinvolto alcune bombole di gas Gpl posizionate sul terrazzo, e che per un soffio non hanno devastato l’intero edificio. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto con tre squadre: hanno evitato il peggio. Ma è stato altrettanto fondamentale anche l’allarme lanciato dai vicini: è grazie a loro che la madre e i figli ancora piccoli hanno potuto allontanarsi prima dell’esplosione.

Chissà cosa sarebbe potuto succedere: una prospettiva che fa venire i brividi. A conti fatti, una tragedia sfiorata martedì sera a Ospitaletto: l’incendio è divampato in Via Franciacorta verso le 21.30, sul terrazzo dell’edificio dove trovano posto un paio di appartamenti e al piano terra il noto mobilificio Parzani.

Le fiamme si sono scatenate a quanto pare per un corto circuito elettrico: i Vigili del Fuoco stanno cercando di capire se sia stato originato dal sistema di controllo delle telecamere di sorveglianza, oppure dalla centralina di una lavatrice.