Piede resta schiacciato sotto un pesante carico, operaio portato in ospedale

Infortunio sul lavoro domenica notte alla Coroxal, azienda che si occupa del trattamento e della finitura di prodotti in alluminio, situata nella zona industriale di Ospitaletto.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un pesante carico d'alluminio ha schiacciato il piede di un operaio di 32 anni. Spaventati, i colleghi hanno immediatamente chiamato il 112. L'allarme è scattato poco dopo l'una: sul posto sono state inviate due ambulanze.

L’uomo è stato portato al Civile di Brescia: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione; anche l’arto non dovrebbe aver riportato lesioni eccessivamente gravi. Carabinieri e tecnici dell’Ats sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.