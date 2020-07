Spaccio di droga tra i tavolini, bar bresciano chiuso dalla Questura

E’ stata disposta dal Questore della Provincia di Brescia (ed eseguita lunedì sera dai carabinieri) la sospensione dell’attività “Bar Vinci” a Ospitaletto.



Il provvedimento scaturisce dai numerosi controlli effettuati dai militari, che hanno accertato seri problemi di legalità all'interno del locale, per la continua presenza di spacciatori e relativi clienti.

Per contrastare in modo deciso la compravendita di droga, il Questore ha quindi disposto la chiusura del bar per un periodo di 20 giorni.