Dà fuoco al maglione, resta gravemente ustionata: la ragazza aspetta un bambino

E' al sesto mese di gravidanza la giovane di 32 anni che sabato pomeriggio ha appiccato un incendio nell'ospedale di Leno, nel reparto di Riabilitazione Neurologica.

Fortunatamente, il piccolo non sembra aver subito lesioni. Anche la mamma non è in pericolo di vita: ha riportato ustioni di secondo grado al torace, al collo e alla mano sinistra. E' stata portata al Civile di Brescia, dov'è tuttora ricoverata.