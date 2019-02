Panico in ospedale, paziente si dà fuoco: è in gravi condizioni

Panico nell'ospedale di Leno nel primo pomeriggio di sabato, dove, verso le 13, una degente ha dato fuoco al proprio maglione, procurandosi gravi ustioni su tutto il corpo.

Ad evitare il peggio, sia per la donna sia per l'intero reparto, è stato il pronto intervento del personale medico, che ha spento le fiamme nell'arco di pochi istanti. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, non è stato nemmeno necessario evacuare gli altri pazienti.

Viste le condizioni della donna, si è deciso di trasportarla d'urgenza al Civile di Brescia, nosocomio maggiormente attrezzato per casi di tale gravità.