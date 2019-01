Bimbo disabile dopo il parto: famiglia risarcita con 1,5 milioni di euro

Si è chiusa con un accordo tra le parti, e un risarcimento milionario alla famiglia, la vicenda che aveva portato in tribunale l'Asst Franciacorta e l'ospedale di Chiari per le lesioni gravissime subite da un neonato di Cologne dopo il parto.

I fatti risalgono al 2015. Da allora il piccolo, e i suoi famigliari, sono costretti a vivere con una disabilità permanente causata da complicazioni durante il parto che potevano essere evitate. Durante il travaglio erano infatti emersi dei problemi, che hanno messo in grave pericolo la vita del bambino. Al piccolo infatti non sarebbe arrivato abbastanza ossigeno dalla placenta, procurandogli così dei danni neuorologici permanenti. Una situazione che avrebbe potuto essere evitata: questo quanto hanno sostenuto per anni i genitori, che avevano anche denunciato l'ospedale.

La battaglia legale è stata vinta dalla famiglia che ha accettato il maxi risarcimento - 1,5 milioni di euro - proposto dalla l’Asst Franciacorta e dall’ospedale di Chiari e ha ritirato la querela. Un accordo che di fatto chiude il procedimento penale nei confronti dei coinvolti: un'ostetrica e una ginecologa del nosocomio per le quali il giudice ha deciso il non luogo a procedere.