Marito e moglie escono a far la spesa, al ritorno si trovano la casa svaligiata

A quanto pare i banditi li tenevano d'occhio: un complice appostato in Via Moretto a Orzinuovi avrebbe avvertito i “colleghi” che hanno dunque approfittato dell'assenza dei padroni di casa per svuotarla di oro, gioielli e soldi in contanti. Una brutta sorpresa per i coniugi che sono rientrati dopo aver fatto la spesa: in pochi minuti i malviventi li hanno privati dei ricordi di una vita.

Lo scrive Bresciaoggi: al valore economico stavolta si associa infatti un valore affettivo inestimabile. Tutto è successo sabato pomeriggio: marito e moglie sono usciti per raggiungere il vicino supermercato. Forse mezz'ora o poco più: ma tanto è bastato ai ladri per fare irruzione e portarsi via tutto.

Hanno letteralmente ribaltato l'appartamento: i cassetti della cucina e delle camere, gli armadi e le credenze, perfino il materasso. I coniugi si sono accorti che qualcosa non andava quando al loro rientro hanno notato le luci accese.

Un colpo purtroppo riuscito

I ladri sono entrati forzando una finestra: una volta dentro hanno arraffato tutto quello che potevano. Davvero una questione di pochi minuti: per questo sembra inevitabile che ci fosse qualcuno, là fuori, che stava osservando i movimenti dei residenti. E non appena li ha visti uscire, ha subito avvisato il resto della banda.

Non è la prima volta che capita a Orzinuovi nelle ultime settimane, nonostante sia attivo un progetto di controllo del vicinato sia nel capoluogo che nelle frazioni di Barco, Coniolo e Pudiano. A qualcosa però gli occhi vigili dei vicini di casa potrebbero servire: sarebbero stati infatti avvistati tre potenziali sospetti, a bordo di un'Audi A3 scura. La targa dell'auto è già stata annotata e segnalata ai carabinieri.