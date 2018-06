Fermato ubriaco fradicio al volante, non ha mai preso la patente

Girava per le strade della Bassa a bordo di un'auto, come se nulla fosse. Non solo aveva alzato troppo il gomito, ma non aveva mai nemmeno conseguito la licenza di guida: un vero e proprio pericolo per gli altri automobilisti, e pure per i pedoni. A fermare la sua corsa, per fortuna, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Orzinuovi.

Mentre percorreva via Adua a Orzinuovi, l'automobilista si è imbattuto in un posto di blocco: agli agenti è bastato davvero poco per capire che l'uomo non era nelle condizioni ottimali per guidare e manifestava evidenti segni di ebbrezza. L'etilometro avrebbe confermato i sospetti: il tasso alcolemico nel suo sangue era ben 4 volte superiore al limite fissato dalla legge.

Non solo: dai successivi controlli è risultato che l'automobilista non aveva mai conseguito la patente. Doppio guaio per il giovane, un 30enne indiano dipendente di un'azienda agricola: oltre alle sanzioni si è preso una denuncia a piede libero.