Vandali sacrileghi in azione al cimitero: rubano le statue e danneggiano le lapidi

Da Orzinuovi a Soncino è caccia grossa ai vandali del camposanto: vandali scatenati che danneggiano lapidi e lumini, rompono vasi e statuine senza apparente motivo. Sarebbero almeno tre i cimiteri presi di mira nelle ultime settimane: appunto a Orzinuovi, e poi appena oltre confine, a Soncino sia nel cimitero del capoluogo che in quello di Gallignano.

Numerose le segnalazioni arrivate in municipio: i gruppetti di ignoti entrerebbero in azione soprattutto di notte, approfittando del buio e dell'assenza di telecamere. Una volta dentro si scatenano, e chissà perché: dai lumini svitati agli atti vandalici, scritte sui muri e danneggiamenti.

A Orzinuovi in particolare sarebbero state rubate alcune statue, anche dal peso considerevole: circostanza che, vista la fatica, potrebbe far pensare a un'eventuale ricettazione. Ma non vi sono conferme: su quanto accaduto indagano comunque le forze dell'ordine.