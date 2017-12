Al supermercato con la muta da sub, via con formaggio e liquori

Una muta da sub sotto il giubbotto per nascondere la refurtiva e passare indenni dall'antitaccheggio. La strategia non ha però funzionato: ad attenderli, all'esterno del supermercato, c'erano i carabinieri. Per la banda di ladri, quattro enni rumeni senza fissa dimora, sono quindi scattate le manette.

Tutto è accaduto nei giorni scorsi all'Eurospin di via Adua a Orzinuovi. Durante un servizio di pattuglia, dedicato al controllo dei parcheggi dei centri commerciali in occasione dello shopping natalizio, i militari della stazione di Orzinuovi hanno notato, all’interno di un'auto, due uomini dalle cui maniche dei giubbotti si intravedeva una muta da sub.

Ad insospettire i carabinieri anche le radiotrasmittenti poggiate in bella vista sul cruscotto dell'auto. Sono quindi scattate le perquisizioni: sotto le mute da sub sono state trovate sette confezioni di formaggio da 500 grammi l’una.

Durante le fasi della perquisizione, i militari hanno pizzicato gli altri due membri della banda mentre uscivano dal supermercato: anche per loro è scattata la perquisizione, al termine della quale sono stati trovate 20 confezioni di formaggio e 4 bottiglie di Rum.