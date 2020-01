Pandoro farcito di chiodi per uccidere i cani: allarme esche killer in paese

Ghiotta per i cani, ma pure per i bambini, e davvero pericolosissima: si tratta di un'esca killer trovata a Orzinuovi nei giorni scorsi. Una trappola forse mai vista prima e potenzialmente letale: un boccone di pandoro farcito di chiodi.

La scoperta lungo via Spinelli: una ragazza di casa nella zona, mentre portava a spasso il suo cagnolino, si è imbattuta nel pezzo di pandoro imbottito di chiodi. "Attenzione se portate a spasso il cane da quelle parti, perché potrebbero riprovarci": dopo aver rimosso il dolce killer dalla strada, è scattata la segnalazione sui social e alla polizia locale, che ha perlustrato la zona per verificare l'eventuale presenza di altri bocconi.

Un'esca pericolosissima, che se ingerita potrebbe provocare atroci sofferenze all'animale: i chiodi contenuti all'interno del dolce potrebbero infatti causare lacerazioni all'intestino dei cani, con conseguenze anche letali.

Un pericolo non solo per gli amici a quattro zampe: una fetta di pandoro potrebbe fare gola anche a qualche bambino che, ignaro del suo contenuto, potrebbe inghiottire il boccone. Per il momento non si segnala nessun caso di cane 'avvelenato', ma l'invito è quello di tenere alta la soglia dell'attenzione.