Folle inseguimento sulla Provinciale: speronata l'auto della Polizia, banditi in fuga

Le forze dell'ordine di tutto il Nord Italia sono a caccia di una costosa Audi RS3 che in più occasioni è riuscita a sfuggire ai controlli di Polizia e Carabinieri. A bordo probabilmente una banda di malviventi, forse topi d'appartamento o rapinatori: l'ultimo episodio risale a sabato scorso, quando l'Audi ha rischiato di provocare diversi incidenti stradali, e ha pure speronato una volante della Polizia di Stato.

I banditi purtroppo sono ancora in fuga, ma il mandato di fermo è stato diramato in tutti i comandi e le caserme. Sabato è andato in scena un altro pericolosissimo inseguimento, a folle velocità in mezzo alle auto, ai centri abitati e sulle strade provinciali. L'Audi sospetta era stata segnalata intorno alle 17 in territorio di Orzinuovi.

A beccare i malviventi il lettore di targhe che in tempo reale ha riconosciuto il mezzo che solo un paio di settimane fa era sfuggito a un posto di blocco in provincia di Cremona. Da Orzinuovi è stato dunque lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Crema, che già erano in zona per un servizio di perlustrazione.

Il folle inseguimento

I banditi hanno sconfinato in direzione Cremona, sono stati quasi raggiunti ma sono riusciti a “liberarsi” degli inseguitori sperondando la loro auto. Nessun agente è rimasto ferito, ma l'inseguimento si è concluso così. L'Audi è rientrata nel Bresciano, di nuovo intercettata dai lettori delle targhe.

Ancora a Orzinuovi, lungo la Sp235, e poi a Leno sulla Sp668. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Verolanuova hanno provato a fermarli in tutti i modi, ma i ladri in fuga hanno messo a rischio più volte l'incolumità di altre persone. Manovre azzardate, sorpassi e contromano: finché non sono riusciti a seminare i militari, e a farla franca anche stavolta. Ma di certo non è finita qui: l'auto sarebbe stata nuovamente avvistata, in provincia di Bergamo.