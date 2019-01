Folle inseguimento a tutta velocità: investito un carabiniere, i militari sparano

Un folle inseguimento a tutta velocità, per tre province e decine di chilometri: i protagonisti sono una coppia di giovani indiani che sono stati entrambi arrestati. A quanto pare si sarebbero dati alla fuga perché chi stava guidando, era senza patente: ma non si escludono ulteriori sviluppi, gli accertamenti sono in corso. Nella fuga è successo di tutto, tra colpi di pistola e speronamenti: i due carabinieri che sono riusciti a braccarli sono comunque rimasti feriti, e al termine della folle serata ricoverati in ospedale.

E' successo tra Calcio, provincia di Bergamo, Soncino, provincia di Cremona, e Orzinuovi, dove tutto si è concluso: la Fiat Punto dei fuggiaschi è stata speronata dalla gazzella dei militari praticamente di fronte all'istituto scolastico Cossali. Qui i militari hanno fatto sdraiare a terra i due fuggitivi, che fortunatamente non hanno opposto resistenza. Forse si sono accorti di aver fatto una clamorosa cavolata.

Il folle inseguimento

Ma non importa: il danno è fatto, e l'arresto inevitabile. In meno di un'ora è successo di tutto. La Fiat Punto sospetta è stata avvistata dalla coppia di carabinieri di fronte alla farmacia di Calcio, da dove è cominciato il rocambolesco inseguimento. L'indiano alla guida, alla vista dei militari, ha pigiato sull'acceleratore e ha cercato di seminarli.