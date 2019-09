Picchia moglie e figlio, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato imprenditore bresciano

Non era la prima volta che riversava rabbia e frustrazione sui propri famigliari: la moglie, ma pure i tre figli. Spesso fuori di sé, dopo aver abusato di alcolici, se la prendeva con chi viveva accanto a lui: una convivenza fatta di insulti e pure di botte. Un'escalation di violenza, che il fallimento dell'azienda dell'uomo, un 50enne di Orzinuovi, non ha fatto altro che acuire.

Schiaffi e pugni al figlio

L'ennesimo episodio giovedì: l'imprenditore se la sarebbe presa con la moglie, ancora una volta. A difendere la donna ci avrebbe pensato il figlio più piccolo, che si trovava in casa: il 19enne avrebbe tentato di aiutare la mamma ed è stato preso a schiaffi e pugni. Immediata è scattata la richiesta di soccorso alla locale stazione dei Carabinieri di Orzinuovi, che hanno inviato una pattuglia composta da tre militari.

Durante l’intervento, i carabinieri hanno provato a tranquillizzare l'uomo e riportare la situazione alla calma. Un tentativo vano: il 50enne avrebbe continuato ad insultare i familiari e poi se la sarebbe presa pure con i militari, riempendo di ingiurie e offese irripetibili soprattutto la capo servizio.

Insulti e botte ai carabinieri

In preda ad un incontenibile attacco di rabbia, si sarebbe pure scagliato contro di loro, aggredendoli fisicamente. Immobilizzarlo e fermarlo non è stato semplice: i sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, avrebbero dovuto dargli un sedativo.

L'imprenditore, già noto perché fermato per guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato in flagranza, per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, e poi portato in carcere. Venerdì mattina il gip di Brescia ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora a Crema, dove l’uomo ha un appartamento.