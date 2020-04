Stroncata dalla malattia, il paese piange la moglie del sindaco: "Eri un'anima splendida"

Tutta Orzinuovi si è stretta attorno al suo sindaco Gianpietro Maffoni. Il primo cittadino, senatore di Fratelli d'Italia, ha perso la moglie Giovanna Gazzoldi nelle scorse ore. La donna, 69 anni compiuti a febbraio, lottava da tempo contro una malattia. L'ennesimo lutto in un Comune colpito durissimo dall'emergenza Coronavirus (195 contagiati e 57 morti). Non era stata contagiata dal Covid-19.

La tragica notizia si è diffusa nella mattinata di domenica, quando il figlio Riccardo - cantautore vincitore di Sanremo giovani nel 2006 - ha pubblicato un toccante messaggio d'addio sulla sua pagina Facebook:

Eri la mia luce, il mio faro, la mia guida, lo sarai sempre. Ti ho amato con tutto me stesso, lo farò sempre. Hai lottato fino all’ultimo.E noi con te. Eri il nostro centro, la base sulla quale poggiava la nostra famiglia, il nostro amore. Eri bellissima mamma. Ora il mio cuore è a pezzi. Ti amavano tutti, perché eri così, un’anima splendida. Tuo per sempre, Riccardo.

Questo invece il messaggio pubblicato dal primo cittadino di Orzinuovi:

Dopo una vita piena d’amore passata insieme a mia moglie, Giovanna questa notte ha perso la sua battaglia contro la malattia. È stato un periodo lungo, doloroso e difficile ma, nonostante lo strazio di queste ore, di lei voglio solo ricordare i moltissimi momenti di felicità passati insieme ai nostri figli Anna e Riccardo. Le restrizioni sono ancora valide e io, prima di tutti, dovrò attenermi. Non potrà pertanto esserci alcuna funzione, ma il vostro pensiero e la vostra preghiera saranno per me il più grande abbraccio e conforto.