Preso di mira il cimitero: ladri via con tre statue in marmo

Al di là del valore economico del furto, ciò che fa rabbia è l'essere provati di oggetti legati alla memoria di un defunto e alla consuetudine delle visite al campo santo. Spesso i cimiteri sono presi di mira dai ladri di rame: l'ultimo episodio di cronaca da registrare nel Bresciano arriva da Orzinuovi, ed ha invece come oggetto ben tre statue di marmo.

Il furto è stato commesso presso il camposanto di Orzinuovi. Utilizzando l'ingresso posteriore, poco visibile, i ladri hanno scardinato il cancello per poter avere un comodo accesso al vialetto principale del cimitero. Una volta raggiunti gli obiettivi, tre statue in marmo, alte più di un metro, decisamente pesanti, raffiguranti angioletti, i ladri li hanno staccati dai piedistalli e caricati su un furgone o un van, per poi dileguarsi senza lasciare tracce. Ad accorgersi del cancello scardinato è stato un operaio del Comune, mentre dei furti se ne sono accorti i parenti dei defunti.