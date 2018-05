Botte da orbi in piazza, volano anche le sedie: la Polizia Locale chiude il bar

Botte da orbi al bar della piazza, e in pieno giorno: domenica mattina sono volate le sedie. Un episodio che ha acceso ancora una volta i riflettori sul Cafè del Mar di Piazza Vittoria a Orzinuovi: e se domenica è scoppiata la rissa, lunedì mattina il blitz della Polizia Locale ha rilevato altre irregolarità che hanno portato alla chiusura del locale.

Non è per sempre, chiaro: ma le serrande dovranno rimanere abbassate per undici giorni. La decisione è figlia dei controlli incrociati degli ultimi giorni: non solo la violenta lite quindi, di cui comunque in paese ancora si parla.

Pare che i due avventori si siano incrociati intorno alle 10, forse già alticci per qualche bicchiere di troppo (o peggio). Erano seduti fuori, sui tavolini all'esterno, con la piazza piena di gente essendo una bella domenica di sole, e tante persone a passeggio perché nei festivi la strada è chiusa al traffico.

Se le sono dette, e se le sono date: quando hanno cominciato a volare le sedie sono dovuti intervenire perfino alcuni passati per riportare la situazione alla normalità. La Polizia Locale è intervenuta anche successivamente, appunto il lunedì pomeriggio.

Sono state rilevate alcune irregolarità, e non sarebbe la prima volta: da qui una nuova sanzione amministrativa e l'ordinanza di chiusura temporanea dell'attività. Tra gli illeciti riscontrati la mancata apposizione dei prezzi su alcuni prodotti alimentari in vendita, e l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con un tavolino altrettanto abusivo.