Malore mentre cerca funghi, cade nella roggia e muore

Un malore fatale mentre passeggiava sull'argine della roggia in cerca di funghi, infine la caduta nel corso d'acqua, che scorre fuori dall'abitato di Orzinuovi, lungo via Castelbarco. Per Amilcare Zembi non c'è stato più nulla da fare: inutili i disperati tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo.

A trovarlo è stata una signora che, venerdì mattina, stava pedalando lungo via Castelbarco, per andare al mercato. La drammatica scoperta intorno alle 8.30: la donna ha notato il corpo riverso nei pochi centimetri d'acqua della roggia e ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e l'automedica. I sanitari del 118 non hanno però potuto far nulla: il cuore del pensionato aveva già smesso di battere. Sul posto anche i carabinieri che avrebbero pochi dubbi sulla causa della morte: il 75enne sarebbe stato vittima di un malore mentre cercava funghi.

Una tragedia che ha scosso l'intera comunità di Orzinuovi dove, Amilcare Zembi era molto conosciuto. Originario di Portovenere, comune della provincia di La Spezia, si era trasferito nella Bassa per amore di Agnese, la donna di orceana che aveva sposato e dalla quale ha avuto due figlie: Mara di 44 e Stefania di 42.

Un uomo solare ed estroverso, così lo descrivono in paese, e amante dello sport. Membro del gruppo podisti di Coniolo, da giovane aveva corso, come amatore, diverse maratone, conquistando anche molte medaglie. Già fissata la data del funerale, che si svolgerà alle 14.30 di lunedì nella chiesa di San Michele Arcangelo di Coniolo.