Orzinuovi piange la scomparsa del ristoratore Tonino Casalini

Orzinuovi piange la scomparsa dell'imprenditore e ristoratore Antonio Casalini, morto all'età di 66 anni stroncato da una malattia. Conosciuto da tutti come Tonino, era titolare della Locanda del Borgo Vecchio di Ovanengo, locale noto in tutta la Bassa e non solo, specializzato in cucina tipica bresciana.

Sul territorio era molto conosciuto: suo fratello di Ubaldo gestisce la Casalini Biscotti e - inoltre - da un paio d'anni ricopriva il ruolo di presidente nazionale dell'Union Alimentari Confapi.

Tonino lascia nel dolore la compagna Tiziana e i figli William e Rosa. Lunedì alle 17 si terrà la veglia funebre, mentre le esequie saranno celebrate alle 10 di martedì nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi.