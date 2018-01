“Compriamo le caramelle”, usa un bimbo di 7 anni per spacciare cocaina

Non si è fatto scrupoli nell'usare un bimbo di soli 7 anni per coprire i suoi loschi affari. Disposto a tutto, anche a fingere di prendersi cura del figlio di alcuni conoscenti, portandolo a fare un giro in auto per comprare delle caramelle, pur di piazzare la droga. In realtà la presenza del piccolo serviva solo a evitare di finire nel mirino delle forze dell'ordine.

Protagonista della vicenda un 52enne marocchino, residente a Ludriano di Roccafranca, finito in manette per spaccio di hashish e cocaina. A portare i militari della stazione di Orzinuovi sulle tracce dell'uomo è stata proprio una sua cliente: una donna, già segnalata quale assuntrice di sostanze stupefacenti, che si aggirava nervosamente per le vie del centro storico del comune della Bassa a bordo della propria bicicletta.

Durante il pedinamento della donna i carabinieri hanno notato una station wagon di colore grigio, guidata dal marocchino 52enne, con a bordo un bambino sul sedile posteriore. Dopo aver avvicinato l'auto, la cliente ha intrapreso una conversazione con il pusher, senza dimenticarsi di rivolgere sorrisi e gesti affettuosi al bimbo.