Orsi in Valcamonica: sbranano una pecora, rovistano nel cassonetto

Nuovi avvistamenti in Valcamonica: le telecamere hanno filmato due orsi in zone diverse. Entrambi gli esemplari erano in cerca di cibo: il primo rovistava nell’immondizia, mentre il secondo era intento a sbranare una pecora.

Tutto è successo nei giorni scorsi: i due esemplari, entrambi maschi, erano a spasso per la Valcamonica. Il primo al Tonale: è stato immortalato dalle telecamere mentre ribaltava un cassonetto in cerca di qualcosa da mangiare. Il secondo, invece, è stato avvistato da un gruppo di ciclisti nell’area del Crocedomini.

Nessuna aggressione, per fortuna, l’orso si è spostato a Ceto dove ha dato la caccia a una pecora che pascolava in Val Paghera. Disturbato dall’arrivo pastore, è poi fuggito salvo poi tornare indietro e terminare il pranzo. Nel frattempo, però, la polizia provinciale aveva piazzato una fototrappola che ha immortalato l’orso mentre si accaniva sulla carcassa dell’ovino.

Si tratterebbe di due giovani orsi provenienti dal Trentino: avrebbero varcato i confini provinciali proprio per procacciarsi del cibo.