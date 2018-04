Appartamenti di lusso, parco e negozi: nuovo quartiere nell'ex manicomio

Appartamenti di lusso, negozi, un grande parco e un ampio parcheggio prenderanno presto il posto dell'ex ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere, ormai in avanzato stato di degrado. Il progetto di riqualificazione della vasta area - circa 10mila metri quadrati- di via Garibaldi ha ottenuto il via libera della Giunta comunale.

Nei prossimi mesi verrà avviato il tavolo tecnico, mentre il cantiere per il radicale restyling dell'ex Opg potrebbe partire già nel 2019. Il piano prevede la trasformazione dell'area, di propirtà dell'Aler, in una zona sia residenziale, con appartamenti di alto e medio livello, sia destinata a servizi. Non solo: il progetto prevede la realizzazione di un'ampia area verde, di un parcheggio e la costruzione di due nuove strade di collegamento.

Dell'ex struttura ospedaliera rimarrà solo la facciata, che non potrà essere demolita per via del valore storico e architettonico. Cambio di look anche per l'adiacente sede dell'Asst.