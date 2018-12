Tragico infortunio, inutili i tentativi di soccorso: operaio muore in azienda

Tragico infortunio alla ASO Siderurgica in via Seriola a Ospitaletto. Per cause ancora in corso d'accertamento, un operaio di 52 anni è deceduto a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 9.45 di martedì mattina.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il soccorso medico con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero del Civile, ma purtroppo per il 52enne non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso le indagini dei carabinieri e dei tecnici dell'Ats di Brescia per far luce su quanto accaduto, ma, dalle prime informazioni trapelate, pare che l'operaio sia stato colpito in pieno dalla benna di una ruspa. Seguiranno aggiornamenti.