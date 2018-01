Travolto da un camion, schiacciato sotto le ruote: grave operaio

Grave incidente nella tarda mattinata di mercoledì a Limone sul Garda: un uomo di 52 anni è stato investito da un camion. Tutto è accaduto poco dopo le 11 nella centralissima piazza Garibaldi. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale, si tratterebbe di un infortunio sul lavoro.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo le informazioni finora trapelate, l'uomo sarebbe stato schiacciato dal mezzo con il quale stava lavorando e sarebbe rimasto incastrato sotto le ruote, riportando gravi ferite agli arti inferiori.

Sul posto il 112 ha inviato i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare l'uomo, e due ambulanze, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il 52enne è stato trasportato al Civile in elicottero. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.