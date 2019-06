Ondata di caldo record, temperature shock oltre i 40°C: "Valori mai visti"

Già da ieri, lunedì 24 giugno, gli effetti dell'anticiclone africano hanno iniziato a farsi sentire in tutta Italia, con una sensibile impennata delle temperature. Forse, purtroppo, le previsioni che parlavano di un'ondata di caldo record erano persino troppo ottimistiche. A Brescia sarà abbattuta in settimana l'incredibile soglia dei 40°C.

"Il muro dei 40°C è ormai prossimo all'epilogo - scrivono gli esperti bresciani di MeteoPassione.com -. Ciò che non è mai successo nella nostra storia climatica è sempre più realistico per la giornata di giovedì. Forse non si supereranno ovunque, ma le massime previste supereranno il record storico del 2003. Sono previsti valori di 26-28°C a 1500 metri in libera atmosfera, valori mai visti alle nostre latitudini".

"Quando i muri vengono abbattuti è la fine di qualcosa, ma l'occasione per un nuovo inizio - scrivono ancora i meteorologi -.

Quando i muri vengono abbattuti è segno di una rivolta, la voglia di ribellarsi a ciò che sembra inevitabile". Le contromisure contro il global warming non sono più procrastinabili.