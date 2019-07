Ondata di caldo torrido, a Brescia punte di 37°C: le giornate peggiori

Dopo un caldo tutto sommato "accettabile" per l'estate e nella media stagionale (per questo periodo, le temperature medie in pianura sono 16/17°C sui valori minimi notturni e 29/30°C su quelli diurni), la coda di luglio ci riserva un ritorno del caldo afoso con temperature a Brescia e provincia che potranno raggiungere anche i 37°C percepiti. La prima forte impennata si avrà già a partire da martedì, mentre il picco è previsto nei pomeriggi di giovedì e venerdì.

"Tra lunedì e martedì il caldo inizierà ad intensificarsi soprattutto al Nord e sulle Tirreniche dove i valori termici spazieranno tra 30 e 35°C - scrive Francesco Nucera, meteorologo di 3Bmeteo.com -. Ma sarà nella seconda parte della settimana che i valori termici subiranno un ulteriore aumento".

Le zone più interessate dal caldo intenso saranno Nord Ovest, Valpadana, Sardegna e regioni tirreniche del centro: "Farà caldo anche di notte con massime attorno ai 24-25°C nei centri urbani - spiega ancora Nucera -. Il clima risulterà anche piuttosto afoso con un crescendo del disagio fisico".