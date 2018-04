Omicidio a Vobarno: il killer Cosimo Balsamo colpisce ancora

Doppio omicidio in due ore: l’assassino di Elio Pelizari ha ucciso ancora, stavolta a Vobarno. La nuova vittima è un 60enne, freddato nel cortile della sua abitazione nella frazione Carpeneda. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Salò.

Il killer si chiama Cosimo Balsamo, un 67enne già noto alle forze dell’ordine, in quanto parte di una banda accusata in passato di diversi furti nel Bresciano. Stando ai testimoni del primo omicidio, sarebbe in fuga su una Bmw X5, armato di fucile a pompa e di 3 o 4 pistole.