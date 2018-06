Uccide la moglie massacrandola a coltellate, poi si suicida

Omicidio-suicidio a Ome nella notte tra sabato e domenica. Un uomo di 55 anni ha ucciso la moglie 50enne con una bottigliata e 5 coltellate, per poi farla finita usando lo stesso coltello da cucina e un mix letale di farmaci.

Il dramma si è consumato nell’abitazione della coppia di coniugi rumeni in piazza Aldo Moro. Ad allertare i carabinieri è stato il figlio, che non aveva più notizie dei genitori da sabato.



I militari escludono il coinvolgimento di persone terze. Pare che all’origine della tragedia ci sia la forte depressione dell’uomo, disoccupato ed ex operaio in un'acciaieria di Monticelli.