Ragazza scomparsa, l'amica: "Il marito la picchiava, aveva paura"

Le botte, la denuncia, un periodo in comunità e poi la lenta rinascita. In un appartamento al terzo piano mansardato di via Milano, Suad Allaou, la 29enne marocchina scomparsa domenica sera, voleva cominciare una nuova vita, insieme ai suoi figli (una bimba di 9 anni e un maschietto di tre). Ma proprio tra quelle mura forse ha trovato la morte, della quale è accusato il marito 50enne. A breve avrebbe dovuto chiudere per sempre con lui, in un'aula di tribunale.

Un uomo molto più grande di lei, che l'avrebbe più volte picchiata. Violenze a cui la 29enne aveva messo fine con una denuncia. Ma lui non si sarebbe fermato: dopo che che la donna è uscita dalla comunità protetta dove era stata ospite con i figli, lui avrebbe ricominciato a tormentarla. A raccontarlo è Sara, una delle poche amiche che la donna era riuscita a farsi nei pochi mesi in cui ha vissuto in via Milano e mamma di una compagna di scuola della figlia di Suad.



VIDEO: L'INTERVISTA ALL'AMICA DI SUAD

"Suad mi ha raccontato che il marito la seguiva - ci dice la donna - e spesso se lo trovava sotto casa. Lei aveva tantissima paura, lui invece non si dava pace: continuava a dirle che era stato lui a farla venire in Italia e che lei non poteva lasciarlo. Era talmente spaventata che voleva cambiare casa. Proprio poche settimane fa, le ho mandato un messaggio con le informazioni per un nuovo appartamento."

Era andata avanti Suad, si era lasciata alle spalle una relazione fatta di violenza e forse era pronta a innamorarsi ancora: "Lei non voleva proprio tornare con il marito e probabilmente aveva una nuova storia" spiega l'amica della 29enne prima di scoppiare in lacrime.