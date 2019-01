Faccia a faccia in garage, poi la violenza: tracce di sangue per ricostruire l'omicidio

I prossimi giorni saranno sicuramente decisivi per ricostruire la vicenda: già per lunedì è stata programmata l'autopsia sul corpo di Stefania Crotti, la giovane mamma uccisa a martellate il cui cadavere è stato recuperato, completamente carbonizzato, nelle campagne tra Erbusco e Adro. Nascosti sotto il suo corpo sono stati trovati un martello e una pinza. In queste ore sono attesi anche nuovi accertamenti all'interno del garage di Gorlago, dove la 44enne Chiara Alessandri avrebbe portato a termine l'efferato omicidio.

Le indagini sull'omicidio

Efferato ma forse non premeditato: è questo dettaglio in particolare su cui stanno indagando i carabinieri. E' ormai storia nota che Alessandri sarebbe riuscita a incontrare Crotti solo con l'inganno, sfruttando la buona fede di un amico rimasto ignaro di tutto, ma che non appena ha saputo della scomparsa di Stefania ha subito allertato i carabinieri.

Le due donne si sono trovate faccia a faccia in garage: solo per un chiarimento, ha detto ancora Alessandri, che solo successivamente è degenerato in tragedia. A seguito, sempre a detta della donna, di un'aggressione che lei potrebbe aver subito per prima, testimoniata dai segni e dalle ferite (già refertate dalla Procura).