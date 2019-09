Donna uccisa, sangue su un albero e ferite al volto. Il marito: "Non ricordo nulla"

Lago di Garda. Continua a dire di non ricordare nulla della tragica notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre Marco Manfrini, il 50enne di Rovereto indagato per l'omicidio della moglie Eleonora Perraro. Nella giornata di oggi, lunedì 9 settembre, comparirà davanti ai magistrati per un nuovo interrogatorio nel carcere di Spini di Gardolo, dove si trova rinchiuso in stato di fermo.

Manfrini aveva dato l'allarme all'alba di venerdì scorso ,dopo aver passato la notte con lei nel giardino del bar Sesto Grado, un olivaia sulla strada panoramica tra Nago e Torbole. I due avevano cenato nel locale e poi avevano chiesto di potersi trattenere nello spazio esterno dopo la chiusura.

L'autopsia: morta per le percosse subite

All'alba l'uomo ha chiamato i soccorsi dicendo di essersi risvegliato accanto al corpo senza vita della moglie. Secondo quanto trapelato riguardo ai rilievi della scientifica, sarebbero state trovate tracce di sangue sul tronco di uno degli ulivi del giardino, oltre che sui vestiti dell'uomo.

L'autopsia ha evidenziato ferite sul corpo della donna, in particolare sul viso e sulla nuca, compatibili con una violenta colluttazione. La magistratura tenterà di fare luce sul caso, che ha scosso profondamente l'opinione pubblica.

Fonte: Trentotoday.it