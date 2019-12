Rapina finisce nel sangue: uomo ucciso con una bastonata, l'assassino è in fuga

Una rapina finita nel sangue è costata la vita ad un 60enne di Legnago (Vr). Si tratta del titolare di una sala slot e videolottery, la "Qui Gioco" di via dei Caduti, rimasto ucciso durante un colpo che è stato messo a segno nel locale nella tarda serata di domenica 22 dicembre.

Secondo le prime informazioni riferite dai carabinieri, l'uomo, originario della provincia di Brescia ma che si era trasferito da tempo nella Bassa veronese, è stato aggredito da un malvivente con il volto travisato ed armato di un bastone (o di una spranga), che, dopo essersi fatto aprire la porta del retro, ha colpito violentemente il titolare al capo, provocandogli un gravissimo trauma cranico. Il criminale si sarebbe appropriato dell'incasso di circa 3 mila euro, dopodiché sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce.

A scoprire il 60enne è stata la socia in affari, che abita nello stesso stabile, la quale sarebbe entrata nella sala slot trovandolo a terra, esanime, in una pozza di sangue. La vittima è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale, a causa delle terribili lesioni riportate.

Sul caso stanno indagando i militari del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Verona, unitamente ai colleghi della compagnia di Legnago.

Fonte: Veronasera.it