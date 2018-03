Donna uccisa e tagliata a pezzi: i Ris entrano nella casa dell'orrore

BASSO GARDA. Proseguono le indagini per fare piena chiarezza sull'omicidio di Khadija Bencheikh, la donna di origini marocchine di 47 anni ritrovata tagliata a pezzi in località Gardoni, a Valeggio sul Mincio, il 30 dicembre 2017. Nella mattinata di lunedì sono arrivati tre carabinieri del Ris di Parma hanno passato al setaccio l'appartamento di piazzale Olimpia a Verona e il relativo garage, ovvero i luoghi in cui è stato commesso l'orrendo crimine, alla ricerca di tutto ciò che può essere utile a chiarire tutti i punti della vicenda, compresa l'arma del delitto utilizzata.

Per l'efferato delitto è stato rinchiuso in carcere il compagno reo confesso della donna, Ajim Aidinaj, sul quale pesano le accuse di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere. Il 54enne avrebbe ucciso Khadija il 29 dicembre, per poi sembrare il corpo e chiuderlo in alcuni sacchi dell'immondizia, poi abbandonati nella campagna di Valeggio sul Mincio. Le condizioni di salute dell'omicida, affetto dal morbo di Parkinson, hanno però convinto gli investigatori ha proseguire nelle indagini per trovare i possibili complici.

Gli accertamenti svolti, hanno portato alla fine di febbraio all'arresto di Vezir Ajdinaj, fratello del reo confesso, che secondo i carabinieri avrebbe partecipato alla dissezione del cadavere e al suo trasporto. Le forze dell'ordine hanno anche denunciato un terzo fratello del 54enne e il nipote, accusati anche loro di distruzione di cadavere.

Sarà quindi compito de reparti scientifici stabilire chi era presente nell'appartamento il giorno dell'omicidio e chi ha effettivamente partecipato allo smembramento del corpo della povera donna: Vezir infatti, ha negato di aver fatto a pezzi il cadavere, affermando di aver partecipato solamente al trasporto.



Fonte: Veronasera.it