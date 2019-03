Giovane fidanzata uccisa e buttata nel Lago di Garda: condannato a 30 anni

Aveva ucciso la fidanzata colpendola alla testa e fratturandole il cranio. Aveva poi nascosto il cadavere in un baule e gettato nelle acque del lago di Garda. Per Franco Mossoni, inevitabilmente, nessuno sconto di pena: anche la Corte di Cassazione, proprio in queste ore, ha confermato la condanna a 20 anni (in carcere) più altri 10 (in una struttura di recupero) per le accuse di omicidio e occultamento di cadavere.

L'omicidio

La vittima dell'omicidio fu la giovane Federica Giacomini, all'epoca compagna di Mossoni. Furono i genitori nel 2014 a denunciarne la scomparsa: volto noto nel mondo dell'hard e della pornografia, Giacomini era conosciuta anche come Ginevra Hollander. La dinamica di quello che successe quel giorno è stata confermata nei tre gradi di giudizio.

Mossoni e Giacomini abitavano insieme in un appartamento di Corrubbio di Negarine, frazione di San Pietro in Cariano in provincia di Verona. Qui venne consumato l'omicidio: Mossoni uccise la fidanzata con una mazzetta da muratore, colpendola più volte alla testa. A detta dello stesso Mossoni, il cadavere rimase due giorni in casa