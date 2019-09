Giovane donna trovata morta, arrestato il marito: è accusato di omicidio

Potrebbe aver dormito abbracciato al cadavere della moglie, poi la mattina ha chiamato il 112: è stato arrestato il 50enne Marco Manfrini, musicista, primo (e unico) accusato per la morte della 43enne Eleonora Perraro, di Rovereto. La donna è stata trovata senza vita sui terrazzamenti del locale Sesto Grado di Nago, sul lago di Garda. Sul corpo segni di lividi ed ecchimosi. Ma saranno gli ulteriori accertamenti medici, e poi l'autopsia, a dare tutte le risposte sull'accaduto.

Il marito interrogato per ore

Il marito è stato interrogato a lungo, per ore, quasi tutto il pomeriggio: prima di sera è arrivata la notizia del suo arresto. E' già stato trasferito in carcere, a Gardolo, è accusato di omicidio aggravato: nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato di nuovo. Agli inquirenti avrebbe raccontato di non essersi accorto della morte della moglie.

I due avrebbero passato una serata insieme al Sesto Grado, locale frequentato più e più volte in passato. Manfrini avrebbe poi chiesto al titolare – circostanza da verificare – di poter dormire sul giardino in terrazzamento all'esterno del locale, sotto gli ulivi. Marito e moglie sarebbero dunque rimasti lì fuori, nella notte tra mercoledì e giovedì, fino all'alba. Quando poi lui ha chiamato il 112 per riferire della morte di Perraro.

L'ipotesi di una brutale aggressione

L'ipotesi è quella di una probabile (e brutale) aggressione: da qui l'accusa di omicidio aggravato. Non è chiaro però quando e come la donna sia stata uccisa. Pare che negli ultimi tempi i rapporti tra i due non fossero dei migliori. A Manfrini era stato infatti notificato un ammonimento dalla Questura, poco più di una settimana fa, a seguito delle denuncia della moglie, che si era presentata in ospedale dopo le botte subite durante una lite.