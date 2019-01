Massacrata con 4 martellate, bruciata con la benzina: "La festa è andata bene"

Uccisa con quattro martellate alla testa, e poi a quanto pare bruciata con la benzina: infine seppellita a decine e decine di chilometri di distanza. Sarebbe stato questo il triste destino di Stefania Crotti, la 42enne assassinata e trovata senza vita da un passante nelle campagne tra Erbusco e Adro. Uccisa da Chiara Alessandri, compaesana di Crotti (entrambi abitavano a Gorlago, in provincia di Bergamo) e che ancora la considerava sua rivale in amore, dopo la relazione con il marito Stefano Del Bello.

In queste ore è atteso l'interrogatorio di garanzia per Alessandri, e nel contempo anche l'autopsia sul corpo di Crotti. La donna avrebbe premeditato l'omicidio: questo quanto emerge dall'ordinanza di fermo disposta dalla Procura. Avrebbe studiato tutto nei minimi dettagli, dopo aver seguito a lungo la donna per “carpire” le sue abitudini. E dopo aver tentato di ricucire in mille modi il suo rapporto con Del Bello, il marito di Crotti.

Con il passare dei giorni i contorni della vicenda si fanno sempre più inquietanti. Come quel messaggio vocale, mandato all'amico che (ignaro di tutto) le ha portato Crotti fin sotto casa: “La festa è andata bene”, avrebbe detto Alessandri una volta conclusa la sua metodica (e macabra) operazione. L'uomo, un imprenditore di 54 anni che abita in zona, una volta saputo della scomparsa di Crotti è subito corso dai carabinieri per denunciare l'accaduto.

I giorni dell'orrore

Alessandri si è trovata Crotti in garage, faccia a faccia. Tra le due potrebbe esserci stata una colluttazione. Ma che si è conclusa con quattro martellate in testa, che non hanno lasciato scampo a Stefania. Morta sul colpo, trascinata in garage e poi in auto: il suo cadavere è stato bruciato, carbonizzato. Su questo le circostanze sono ancora da chiarire.