Massacrato in strada con 12 coltellate: chiesta condanna a 30 anni di carcere

In attesa della possibile sentenza, prevista per il 5 aprile, l'accusa ha chiesto 30 anni di carcere per Dione Cheikh, che nel marzo del 2017 uccise con 12 coltellate il 37enne Gennaro Esposito