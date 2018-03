Ucciso a coltellate e poi sepolto: l’assassino scrive alla madre della vittima

Una lettera di scuse, indirizzata alla madre del giovane che lui stesso ha ucciso. “So che non si può tornare indietro. Sono pentito e pieno di rimorsi: la colpa è mia. Chiedo perdono per quello che ho fatto”. Le parole sono queste, più o meno: la lettera l'ha scritta Lamberto Lombrici, il 43enne che abitava al quartiere Perlasca e che la scorsa estate, pochi giorni dopo aver seppellito il cadavere, ha confessato agli inquirenti di essere il responsabile dell'omicidio di Guido Bettoni, 37enne che abitava in una villa di Via Benacense.

Mercoledì mattina ha preso il via il processo: le dichiarazioni di accusa e difesa, le perizie mediche sul corpo di Bettoni ma anche su quello di Lombrici, che avrebbe riportato ferite ed escoriazioni compatibili con una lite. La tesi della difesa si basa proprio su questo: Lombrici avrebbe cercato in qualche modo di difendersi.