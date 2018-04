Precipita dalla parete rocciosa: 37enne soccorso dall'eliambulanza

È caduto, precipitando per alcuni metri, mentre affrontava una parete rocciosa della cava di Cerezzata a Ome. È salvo per miracolo un 37enne che insieme ad alcuni amici stava arrampicando sulla parete meta di tanti free climber: avrebbe perso l'equilibrio all'improvviso, poi il volo nel vuoto. Gli amici l'hanno visto precipitare e hanno chiamato i soccorsi.

L'allarme è scattato poco prima delle 18 di domenica: sul posto la centrale operativa della soreu di Bergamo ha inviato una squadra dei Vigili del Fuoco e l'eliambulanza. L'uomo è stato raggiunto dai pompieri, caricato a bordo dell'eliambulanza tramite un verricello e poi trasportato al Civile di Brescia.

Tanto lo spavento, ma pare nulla di grave: per fortuna il 39enne non si sarebbe scomposto durante la caduta e sarebbe atterrato sui piedi. Se la sarebbe cavata con un lieve trauma alla caviglia ed è stato dimesso poche ore dopo il ricovero in Pronto Soccorso. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.