Furgone prende fuoco, poi le fiamme avvolgono le moto: terrore dal benzinaio

Brutto incidente in Oman per il biker Franco Picco, grande esperto della Parigi-Dakar, e il bresciano Ettore Francesconi, che partecipava a una spedizione di 4 giorni nel deserto per il tour operator "Osservando il mondo".

Tutto è successo in pochi attimi in un distributore di benzina. Le fiamme sono divampate durante il rifornimento di un furgoncino, probabilmente a seguito di una scossa elettromagnetica provocata dallo sfregamento del braccio del benzinaio contro la carrozzeria del veicolo. Il rogo si è poi diramato velocemente alle moto, andate distrutte. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.