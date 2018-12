L'invasione del pesce siluro, 20mila euro per la guerra al 'killer' del fiume

Guerra aperta ai pesci siluro lungo il fiume Oglio. Anche Regione Lombardia ha fatto la sua parte nella lotta al superpredatore che sta mettendo a rischio la biodiversità del corso d'acqua, con lo stanziamento di ben 20mila euro per le operazioni di bonifica.

Un'operazione di contenimento già costata 60mila euro, che non sembra destinata a concludersi in tempi brevi. Tra le zone messe maggiormente a rischio dalla proliferazione del predatore di acqua dolce, che può arrivare a pesare oltre 140 kg, c'è il tratto dell'Oglio compreso tra Soncino e Borgo San Giacomo. Un vero e proprio paradiso faunistico dove proliferano tante specie protette messo a rischio dai pesci siluro, ma anche da altri cacciatori d'acqua come il gambero rosso della Luisiana.

I tecnici sono già al lavoro per mettere all'amo quanti più predatori possibile e conservare la biodiversità di un tratto di fiume ad alto valore ecologico.